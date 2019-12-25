В Петербурге появился новый способ купить разовый билет без посещения кассы.

В Петербурге запустили новый способ оплаты проезда в наземном общественном транспорте. Разовые билеты с QR-кодом теперь можно приобретать через официальный чат-бот Комитета по транспорту в мессенджере "Макс". Об этом сообщил вице-губернатор города Кирилл Поляков.

Стоимость электронного билета составляет 88 рублей. Он позволяет совершить одну поездку без пересадок на автобусе, троллейбусе или трамвае. Срок действия билета — 72 часа с момента покупки.

Для оплаты пассажиру необходимо открыть полученный QR-код на экране смартфона и предъявить его валидатору в салоне транспортного средства. Посещать кассу или приобретать бумажный билет для этого не требуется.

По словам Кирилла Полякова, внедрение цифровых сервисов должно сделать получение транспортных услуг доступнее и упростить процесс оплаты проезда для пассажиров.

Ранее мы сообщили о том, что троллейбусы и автобусы вернулись на улицу Якубовича после пожара.

Фото: Piter.TV