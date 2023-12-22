Российские бренды заняли более 80% площадей ТЦ Петербурга

Самая большая доля арендующих площади зарубежных организаций в ТЦ принадлежит французским, китайским, турецким, итальянским и ливанским ретейлерам.

По результатам исследования компании NF Group, доля российских ретейлеров на площадках торговых центров Петербурга в 2023 году увеличилась с 70% до 81% по сравнению с предыдущим годом. Это связано с тем, что после ухода зарубежных арендаторов российские бренды начали занимать освободившиеся площади.

Отечественные компании расширяли свои торговые площади, обновляли концепции и предлагали новые товарные линейки.

Самая большая доля арендующих площади зарубежных организаций в ТЦ принадлежит французским, китайским, турецким, итальянским и ливанским ретейлерам. В прошлом году на рынок вышло 12 иностранных брендов, в 2022 году – восемь, а в 2021 году – девять. Основное количество новых брендов появилось в сегменте одежды и аксессуаров.

Ранее мы сообщили о том, что программу продвижения локальных брендов запускают в Ленобласти.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)