Программу продвижения локальных брендов запускают в Ленобласти

Ещё в прошлом году региональные власти создали два реестра, в которые были включены уже 57 местных производителей. Среди них представлены бренды, занимающиеся производством украшений, продуктов питания, мебели и одежды.

В Ленобласти приступили к внедрению новой программы, направленной на популяризацию и продвижение местных производителей в течение 2024–2026 годов. Об этом пишет издание "Ведомости".

Ещё в прошлом году региональные власти создали два реестра, в которые были включены уже 57 местных производителей. Среди них представлены бренды, занимающиеся производством украшений, продуктов питания, мебели и одежды. Для участия в программе необходимо иметь товарный знак и осуществлять производство на территории региона. С помощью виртуальной витрины, где представлен электронный каталог, можно находить указанные бренды с информацией о контактах и переходить на их сайты.

Местные производители также могут рассчитывать на финансовую поддержку от властей. Для этого не обязательно быть участником программы: достаточно соответствовать вышеуказанным критериям.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)