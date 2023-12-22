В Ленобласти на 30% выросло число многодетных семей

Рост населения в целом поспособствовал увеличению числа таких ячеек общества.

За последние три года властям Ленобласти удалось усилились меры поддержки многодетных семей. Рост населения в целом поспособствовал увеличению числа таких ячеек общества. Как отметил зампред областного правительства по соцвопросам Николай Емельянов, количество многодетных семей в регионе с 2020 года выросло на 30%.

Если в 2020 году многодетных семей в Ленобласти начитывалось 15 897, то сегодня показатель приближается к 21 тыс.

В целом, число многодетных семей с 2020 года выросло почти на 40 тыс., достигнув отметки 242 тыс., а количество детей увеличилось почти на 50 тыс., превысив 311 тыс. человек.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти в 2023 году благоустроили 149 общественных пространств.

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