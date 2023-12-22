В Ленобласти в 2023 году благоустроили 149 общественных пространств

По региональным программам новый облик обрели 28 дворов и 11 общественных пространств.

За 2023 год в Ленинградской области стало на 149 благоустроенных парков, набережных, аллей, дворов, бульваров больше. Об этом рассказали в администрации 47 региона.

В 2023 году во всех районах Ленинградской области благоустроено 105 общественных территорий и 5 объектов Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". По региональным программам новый облик обрели 28 дворов и 11 общественных пространств.

Основная задача федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" – дать новый импульс развитию муниципалитетов на всей территории нашей страны. Мероприятия по реализации проекта позволят улучшить качество городской среды в России к 2030 году в 1,5 раза.

Ранее программу по благоустройству "Мой двор" запустили в Петербурге.

Фото: администрация Ленобласти