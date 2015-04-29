Программу по благоустройству "Мой двор" запустили в Петербурге

Средства будут направлены на ремонт дорожек и газонов, посадку деревьев и кустарников, установку современных элементов малой архитектуры, игровых и спортивных сооружений.

Комитет по благоустройству Северной столицы начал принимать заявки для участия в конкурсе на получение субсидий в рамках новой программы "Мой двор". В 2024 году на её реализацию будет выделено дополнительное финансирование в размере 1,1 млрд рублей в рамках благоустройства и озеленения внутриквартальных территорий по поручению губернатора Петербурга Александра Беглова. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Так, средства будут направлены на ремонт дорожек и газонов, посадку деревьев и кустарников, установку современных элементов малой архитектуры, игровых и спортивных сооружений. Также будет продолжено субсидирование в рамках программы "Петербургские дворы": на эти нужды будет выделено 4,74 млрд рублей.

Ранее в Петербурге определили объекты, на которые потратят курортный сбор.

Фото: ВКонтакте / Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга