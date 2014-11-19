С начала июня в Петербурге исчезли 49 детей

В Сестрорецке погиб ребенок.

С начала лета в Северной столице пропали 49 детей. Большинство из них - мальчики. Об этом сообщили на портале Neva.Today.

В июне потерялись 27 юношей и 22 девочки. Некоторых из них получилось найти в короткие сроки.

В Курортном районе дважды сотрудники полиции отправлялись на поиски 16-летней девушки, которую называют трудным подростком. В первый раз она сбежала из социального центра, второй - из больницы. Ее нашли живой.

В Сестрорецке на берегу Финского залива пропал подросток. Его долго искали на пляже "Дубки". Школьника так и не обнаружили. Позже стало известно, что он погиб.

Ранее на Piter.tv: девочку, выпавшую из окна на Гражданском проспекте, пытаются спасти врачи.

Фото: Pxhere