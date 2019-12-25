Девочку, выпавшую из окна на Гражданском проспекте, пытаются спасти врачи

Состояние малышки оценивают как крайне тяжелое.

Врачи пытаются спасти девочку, которая выпала из окна на Гражданской проспекте 2 июля. Малышка хотела посмотреть салют.

Как отметили в пресс-службе Педиатрического университета, девочка повредила москитную сетку и вывалилась на козырек дома. Мама 4-летнего ребенка вовремя вызвала скорую помощь. У пострадавшей диагностировали черепно-мозговую травму, тупую травму живота, гематомы и ушибы.

Сейчас медики пытаются спасти пациентку. Она подключена к аппарату ИВЛ в клинике Педиатрического университета. Состояние малышки оценивают как крайне тяжелое.

Ранее на Piter.tv: на озере вблизи Озерков утонула девочка, отдыхавшая на пляже с родителями.

Фото: Piter.tv