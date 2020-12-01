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На озере вблизи Озерков утонула девочка, отдыхавшая на пляже с родителями
Сегодня, 21:00
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На озере вблизи Озерков утонула девочка, отдыхавшая на пляже с родителями

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Тело ребенка нашли на дне озера.

На севере Петербурга погибла девочка, которая не умела плавать. Ее тело нашли на дне озера вблизи Озерков. Об этом сообщили на портале "ФАН".

Вместе с родителями 10-летняя школьница отправилась на пляж в субботу. Когда мать позвала дочь, та не отозвалась. Женщина решила самостоятельно поискать ребенка.

Не обнаружив дочь, петербурженка обратилась к спасателям. Мужчины нашли тело ребенка на дне водоема. У школьницы диагностировали клиническую смерть. 

Ранее на Piter.tv: в Петербурге суд рассмотрит дело тренера, во время занятий с которым чуть не утонул ребёнок.

Фото:  Pexels

Теги: озерки, озеро, спасатели, утонула девочка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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