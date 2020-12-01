На озере вблизи Озерков утонула девочка, отдыхавшая на пляже с родителями

Тело ребенка нашли на дне озера.

На севере Петербурга погибла девочка, которая не умела плавать. Ее тело нашли на дне озера вблизи Озерков. Об этом сообщили на портале "ФАН".

Вместе с родителями 10-летняя школьница отправилась на пляж в субботу. Когда мать позвала дочь, та не отозвалась. Женщина решила самостоятельно поискать ребенка.

Не обнаружив дочь, петербурженка обратилась к спасателям. Мужчины нашли тело ребенка на дне водоема. У школьницы диагностировали клиническую смерть.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге суд рассмотрит дело тренера, во время занятий с которым чуть не утонул ребёнок.

Фото: Pexels