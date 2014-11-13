В Петербурге суд рассмотрит дело тренера, во время занятий с которым чуть не утонул ребёнок

По версии следствия, инструктор тренировал юных спортсменов не в специальном детском бассейне глубиной 0,6 метров, а во взрослом глубиной 1,25 метра.

Красносельский районный суд рассмотрит дело инструктора, во время занятий с которым чуть не утонул мальчик. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

По версии следствия, инструктор тренировал юных спортсменов не в специальном детском бассейне глубиной 0,6 метров, а во взрослом глубиной 1,25 метра. Маленький бассейн был загрязнён.

Во время выполнения одного из упражнений 5-летний мальчик начал тонуть. Ребёнка из воды вытащил инструктор, мальчик был доставлен в болиницу и в тот же день отпущен домой.

Дальнейшую судьбу инструктора решит суд.

Ранее стало известно, что в Педиатрическом университете спасают двух мальчиков, оставшихся без присмотра на воде.

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