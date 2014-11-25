В школе №439 построили бассейн для детей с инвалидностью

Бассейн расположен в двухэтажном здании площадью 2 885 кв. м и соединен со школой отапливаемым переходом.

В Петродворцовом районе Санкт-Петербурга завершено строительство бассейна для учеников школы №439. Новый объект, возведенный в рамках Адресной инвестиционной программы, оснащен безбарьерной инфраструктурой и предназначен для занятий плаванием, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Бассейн расположен в двухэтажном здании площадью 2 885 кв. м и соединен со школой отапливаемым переходом. В нем оборудованы две чаши: малая – для учеников младших классов, большая – для старшеклассников. Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата установлены подъемные кресла. Также в здании предусмотрены лифт, зал для сухого плавания, раздевалки, душевые, тренерские комнаты, медицинский кабинет и современный тренажерный зал.

В школе №439 обучаются 554 ребенка по адаптированным образовательным программам. На базе учреждения действует клуб "Школа для родителей", где семьи детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития могут получить консультационную поддержку. Открытие бассейна создает дополнительные возможности для физического развития и реабилитации учеников.

Фото: Смольный