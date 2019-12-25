Петербургскому инклюзивному центру "Мастер ОК" нужны материалы для столярной мастерской

Оставить пожертвования можно на сайте Центра "Мастер ОК".

Петербургский центр "Мастер ОК", который помогает людям с инвалидностью получать профессиональные навыки и осваивать трудовые профессии, обратился за поддержкой. Организации не хватает средств на закупку материалов для столярной мастерской, где молодые люди создают мебель и полезные предметы для дома.

Центр уже 13 лет развивает систему защищенных мастерских — специально оборудованных рабочих пространств, адаптированных под возможности сотрудников. Сейчас здесь работают шесть инклюзивных мастерских. Участники получают практический опыт, учатся взаимодействовать с коллегами и под руководством наставников осваивают новые навыки.

Как рассказал директор центра Иван Граевский, история столярной мастерской началась еще в 2002 году. Тогда она работала в составе Центра социальной реабилитации инвалидов. После того как в 2013 году "Мастер ОК" стал самостоятельной организацией, команда сосредоточилась на развитии мастерских как площадок для социальной и трудовой адаптации.

Первая мастерская – столярная, была запущена в 2002 году, когда мы начали свой путь как Центр социальной реабилитации инвалидов (структурное подразделение ГАООРДИ). Постепенно, при поддержке партнеров, в мастерской появлялось современное оборудование. В 2013 году Центр "Мастер ОК" стал отдельным юридическим лицом, и наша команда решила развивать мастерские для социальной, трудовой адаптации и трудоустройства. Молодые люди набирались опыта, получали профессиональные навыки и возможность для самореализации. Сегодня столярная мастерская является одной из самых активных и эффективных мастерских нашего Центра. Более 80% продукции ребята производят именно здесь. Иван Граевский, директор Центра "Мастер ОК"

В столярной мастерской участники изготавливают стеллажи, вешалки и прикроватные тумбы. Недавно продукция прошла сертификацию на соответствие государственным требованиям качества. Для мастерской это важный результат: он подтверждает, что изделия могут конкурировать на профессиональном рынке, а труд людей с инвалидностью заслуживает признания.

Теперь центру необходима помощь, чтобы продолжить работу. Средства нужны для приобретения материалов, без которых участники не смогут выпускать новые изделия и развивать полученные навыки. Оставить пожертвования можно на сайте Центра "Мастер ОК".

Фото: Центр "Мастер ОК"