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В Петербурге прокуратура обязала учреждение культуры установить тактильные указатели для инвалидов
Сегодня, 12:07
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В Петербурге прокуратура обязала учреждение культуры установить тактильные указатели для инвалидов

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Ведомство внесло представление руководителю, которое рассмотрели и удовлетворили.

Прокуратура Центрального района Петербурга провела проверку исполнения законодательства о социальной защите инвалидов. В одном из учреждений культуры отсутствовали система информационной поддержки и навигации для лиц с нарушением зрения, а также вывеска со сведениями об организации, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля, рассказало 16 сентября надзорное ведомство. 

Прокуратура внесла представление руководителю, которое рассмотрели и удовлетворили. В настоящее время приняты меры к устранению нарушений. 

Ранее на Piter.TV: благодаря прокуратуре Петербурга сотруднику ООО вернули долг по заработной плате. Работнику задолжали порядка 140 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV

Теги: инвалидность, прокуратура
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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