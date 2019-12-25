В Петербурге прокуратура обязала учреждение культуры установить тактильные указатели для инвалидов

Ведомство внесло представление руководителю, которое рассмотрели и удовлетворили.

Прокуратура Центрального района Петербурга провела проверку исполнения законодательства о социальной защите инвалидов. В одном из учреждений культуры отсутствовали система информационной поддержки и навигации для лиц с нарушением зрения, а также вывеска со сведениями об организации, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля, рассказало 16 сентября надзорное ведомство.

Прокуратура внесла представление руководителю, которое рассмотрели и удовлетворили. В настоящее время приняты меры к устранению нарушений.

Ранее на Piter.TV: благодаря прокуратуре Петербурга сотруднику ООО вернули долг по заработной плате. Работнику задолжали порядка 140 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV