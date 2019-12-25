Благодаря прокуратуре Петербурга сотруднику ООО вернули долг по зарплате

Работнику задолжали порядка 140 тыс. рублей.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга провела проверку соблюдения трудового законодательства. Было установлено, что перед уволенным сотрудником общества с ограниченной ответственностью имелась задолженность по заработной плате в общем размере около 140 тыс. рублей, сообщили в надзорном ведомстве 16 сентября.

По представлению прокурора задолженность полностью погасили, работник получил заработанные денежные средства.

Ранее мы рассказывали о том, что прокуратура требует устранить нарушения в частной ветклинике Московского района. К примеру, там выявили несоблюдение температурного режима при хранении лекарств для животных. Также без необходимой лицензии эксплуатируется рентген-аппарат.

Фото: Piter.TV