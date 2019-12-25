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Благодаря прокуратуре Петербурга сотруднику ООО вернули долг по зарплате
Сегодня, 10:37
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Благодаря прокуратуре Петербурга сотруднику ООО вернули долг по зарплате

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Работнику задолжали порядка 140 тыс. рублей.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга провела проверку соблюдения трудового законодательства. Было установлено, что перед уволенным сотрудником общества с ограниченной ответственностью имелась задолженность по заработной плате в общем размере около 140 тыс. рублей, сообщили в надзорном ведомстве 16 сентября. 

По представлению прокурора задолженность полностью погасили, работник получил заработанные денежные средства. 

Ранее мы рассказывали о том, что прокуратура требует устранить нарушения в частной ветклинике Московского района. К примеру, там выявили несоблюдение температурного режима при хранении лекарств для животных. Также без необходимой лицензии эксплуатируется рентген-аппарат.

Фото: Piter.TV 

Теги: зарплата, прокуратура
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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