Прокуратура требует устранить нарушения в частной ветклинике Московского района

Там выявили несоблюдение температурного режима при хранении лекарств для животных.

Прокуратура Московского района Петербурга провела проверку соблюдения законодательства об ответственном обращении с животными. В мероприятиях поучаствовали и специалисты Управления ветеринарии города.

В многоквартирном доме на Московском проспекте работает частная ветеринарная клиника, которая эксплуатирует рентген-аппарат без необходимой лицензии. Кроме того, там выявили несоблюдение температурного режима при хранении лекарств для животных и другие нарушения.

Прокурор внес представление в адрес руководителя ветклиники. В нем потребовали устранить недочеты, в том числе привести рентген-кабинет в соответствие с санитарными нормами и правилами, а также оборудовать его антирадиационными средствами защиты.

Ранее мы рассказывали о том, что после вмешательства прокуратуры Петербурга строительная компания погасила долг по зарплате.

Фото: Piter.TV