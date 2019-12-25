Прокуратура требует устранить нарушения в частной ветклинике Московского района

Прокуратура Московского района Петербурга провела проверку соблюдения законодательства об ответственном обращении с животными. В мероприятиях поучаствовали и специалисты Управления ветеринарии города.
В многоквартирном доме на Московском проспекте работает частная ветеринарная клиника, которая эксплуатирует рентген-аппарат без необходимой лицензии. Кроме того, там выявили несоблюдение температурного режима при хранении лекарств для животных и другие нарушения.
Прокурор внес представление в адрес руководителя ветклиники. В нем потребовали устранить недочеты, в том числе привести рентген-кабинет в соответствие с санитарными нормами и правилами, а также оборудовать его антирадиационными средствами защиты.
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Фото: Piter.TV
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