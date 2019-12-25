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Прокуратура требует устранить нарушения в частной ветклинике Московского района
Сегодня, 12:02
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Прокуратура требует устранить нарушения в частной ветклинике Московского района

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Там выявили несоблюдение температурного режима при хранении лекарств для животных.

Прокуратура Московского района Петербурга провела проверку соблюдения законодательства об ответственном обращении с животными. В мероприятиях поучаствовали и специалисты Управления ветеринарии города. 

В многоквартирном доме на Московском проспекте работает частная ветеринарная клиника, которая эксплуатирует рентген-аппарат без необходимой лицензии. Кроме того, там выявили несоблюдение температурного режима при хранении лекарств для животных и другие нарушения. 

Прокурор внес представление в адрес руководителя ветклиники. В нем потребовали устранить недочеты, в том числе привести рентген-кабинет в соответствие с санитарными нормами и правилами, а также оборудовать его антирадиационными средствами защиты. 

Ранее мы рассказывали о том, что после вмешательства прокуратуры Петербурга строительная компания погасила долг по зарплате. 

Фото: Piter.TV 

Теги: животные, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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