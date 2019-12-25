После вмешательства прокуратуры Петербурга строительная компания погасила долг по зарплате

В результате все работники получили заработанные средства, а также компенсацию за задержку.

Прокуратура Центрального района Петербурга провела проверку исполнения трудового законодательства. В июне в одной из строительных компаний образовалась задолженность по заработной плате перед восемью бывшими сотрудниками. Общий размер долга превысил 800 тыс. рублей, сообщили в надзорном ведомстве.

Прокурор вносил представление руководителю организации. В результате все работники получили зарплату, а также компенсацию за задержку.

Ранее мы рассказывали о том, что прокуратура Петербурга добивается компенсации 800 тыс. рублей для семьи девочки, которую покусала собака. Пострадавшей диагностировали серьезные открытые раны на руках и многочисленные ссадины.

Фото: Piter.TV