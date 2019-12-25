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После вмешательства прокуратуры отремонтировали квартиру блокадницы на проспекте Маршала Жукова
Сегодня, 9:58
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После вмешательства прокуратуры отремонтировали квартиру блокадницы на проспекте Маршала Жукова

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В результате в жилище привели в нормативное состояние комнаты и санитарные узлы.

Прокуратура Кировского района Петербурга провела проверку исполнения жилищного законодательства. Было установлено, что блокадница проживает в квартире на проспекте Маршала Жукова. На протяжении длительного времени помещение не ремонтировали, сообщили 5 октября в надзорном ведомстве. 

Прокурор внес представление в адрес управляющей компании об устранении нарушений. В результате в жилище привели в нормативное состояние комнаты и санитарные узлы. 

Ранее мы рассказывали о том, что прокуратура потребовала закрыть сеть пансионатов в Петербурге. Эксперты выявили нарушения пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства. 

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

Теги: кировский район, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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