После вмешательства прокуратуры отремонтировали квартиру блокадницы на проспекте Маршала Жукова

В результате в жилище привели в нормативное состояние комнаты и санитарные узлы.

Прокуратура Кировского района Петербурга провела проверку исполнения жилищного законодательства. Было установлено, что блокадница проживает в квартире на проспекте Маршала Жукова. На протяжении длительного времени помещение не ремонтировали, сообщили 5 октября в надзорном ведомстве.

Прокурор внес представление в адрес управляющей компании об устранении нарушений. В результате в жилище привели в нормативное состояние комнаты и санитарные узлы.

Ранее мы рассказывали о том, что прокуратура потребовала закрыть сеть пансионатов в Петербурге. Эксперты выявили нарушения пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга