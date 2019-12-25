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Прокуратура Петербурга добивается компенсации 800 тыс. рублей для семьи девочки, которую покусала собака
Сегодня, 9:55
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Прокуратура Петербурга добивается компенсации 800 тыс. рублей для семьи девочки, которую покусала собака

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В результате пострадавшей диагностировали серьезные открытые раны на руках и многочисленные ссадины.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга провела проверку по обращению отца пятилетней девочки. В июле на детской площадке на улице Стахановцев на ребенка напал ротвейлер. Собака была без намордника и на длинном поводке. В результате пострадавшей диагностировали серьезные открытые раны на руках и многочисленные ссадины, сообщило 14 сентября надзорное ведомство. 

Прокурор предъявил в суд исковое заявление о взыскании с владельца питомца компенсации морального вреда в размере 800 тыс. рублей. В настоящее время документ рассматривается. 

Ранее мы рассказывали о том, что петербургская прокуратура защитила права уволенной вдовы участника СВО. 

Фото: Piter.TV 

Теги: компенсация, прокуратура
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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