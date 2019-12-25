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Петербургская прокуратура защитила права уволенной вдовы участника СВО
Вчера, 11:58
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Петербургская прокуратура защитила права уволенной вдовы участника СВО

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В пользу горожанки начислили средний заработок за время вынужденного прогула и компенсацию за задержку зарплаты.

Прокуратура Московского района Петербурга провела проверку по обращению 58-летней вдовы участника спецоперации. В мае женщина была уволена из медицинской организации по собственному желанию, но соответствующее заявление она написала под давлением, рассказали 11 сентября в надзорном ведомстве. 

По результатам рассмотрения представления работодатель отменил приказ, и заявительницу восстановили в должности. Также в пользу горожанки начислили средний заработок за время вынужденного прогула и компенсацию за задержку зарплаты в общем размере свыше 200 тыс. рублей. 

Ранее на Piter.TV: прокуратура потребовала закрыть четыре магазина с табаком у школ Красногвардейского района. 

Фото: Piter.TV 

Теги: зарплата, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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