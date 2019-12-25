Петербургская прокуратура защитила права уволенной вдовы участника СВО

В пользу горожанки начислили средний заработок за время вынужденного прогула и компенсацию за задержку зарплаты.

Прокуратура Московского района Петербурга провела проверку по обращению 58-летней вдовы участника спецоперации. В мае женщина была уволена из медицинской организации по собственному желанию, но соответствующее заявление она написала под давлением, рассказали 11 сентября в надзорном ведомстве.

По результатам рассмотрения представления работодатель отменил приказ, и заявительницу восстановили в должности. Также в пользу горожанки начислили средний заработок за время вынужденного прогула и компенсацию за задержку зарплаты в общем размере свыше 200 тыс. рублей.

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