В Петербурге предложили открыть школьные бассейны для пенсионеров

Депутат предложила рассмотреть возможность организации занятий для пенсионеров.

Депутат Госдумы Оксана Дмитриева выступила с инициативой расширить доступность школьных бассейнов для горожан старшего возраста. Вопрос обсуждался 25 марта на заседании правительства Санкт-Петербурга в рамках темы социальной поддержки населения.

По словам Дмитриевой, в новых школах Петербурга создается современная спортивная инфраструктура, включая два бассейна в каждом здании. Некоторые учебные заведения уже позволяют использовать их в свободные часы другим жителям. Депутат предложила рассмотреть возможность организации занятий для пенсионеров.

Глава комитета по социальной политике Елена Фидрикова отметила, что у пожилых граждан уже есть доступ к спортивным услугам, в том числе в новых центрах "серебряного возраста", где предусмотрены бассейны. Однако вопрос использования школьных бассейнов требует дополнительной проработки, так как их расписание, как правило, полностью занято — в вечернее время там проходят занятия дополнительного образования.

Фидрикова подчеркнула, что комитет готов обсудить возможность частичного предоставления доступа к бассейнам совместно с учреждениями образования.

Фото: unsplash (Clark Tai)