Все парки и сады Петербурга открыли после ураганного ветра

Последним открылся "Таврический сад", где специалисты завершили проверку территории на безопасность.

В Санкт-Петербурге после ураганного ветра вновь открыли все городские парки и сады. Последним начал принимать посетителей "Таврический сад". Об этом сообщили в городском комитете по благоустройству.

Накануне в городе наблюдался сильный штормовой ветер, в результате которого временно закрыли все зелёные зоны. Порывы повалили около 300 деревьев, серьёзнее всего пострадали "Калининский", "Невский", "Выборгский" и "Приморский" районы. После стихания непогоды специалисты провели обследование территорий. В "Таврическом саду", несмотря на минимальные повреждения — всего два упавших дерева — проверяли деревья на наличие сломанных или опасных веток.

Бригады садово-парковых и дорожных служб продолжили ликвидацию последствий на улицах, в скверах и зонах отдыха. В течение всего дня 4 июля рабочие распиливали упавшие деревья и вывозили древесные остатки на полигоны для утилизации.

В диспетчерскую службу комитета поступали обращения от жителей: например, на "Аптекарском проспекте" у дома 18 строительные конструкции от ветра оказались на проезжей части. Также повреждения зафиксированы на остановочных павильонах у станции метро "Площадь Мужества" и в "Приморском" районе.

Ранее сообщалось, что последствия урагана в Петербурге ликвидируют 547 единиц техники.

Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга