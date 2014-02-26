Последствия урагана в Петербурге ликвидируют 547 единиц техники

После ураганного ветра на улицы Петербурга вышли 837 сотрудников. Повреждены около 300 деревьев, работы продолжаются в крупнейших парках города.

В Санкт-Петербурге продолжаются работы по ликвидации последствий сильного шторма. По информации городского Комитета по благоустройству, на улицы города выведено 547 единиц специализированной техники и 837 сотрудников ручного труда, которые занимаются расчисткой проезжей части, тротуаров, а также территории парков и скверов.

По предварительным подсчетам, в результате стихии в различных районах города было повалено около 300 деревьев. Наиболее серьёзный ущерб деревьям зафиксирован в Калининском, Невском, Выборгском и Приморском районах. В Приморском парке Победы были повреждены ясень диаметром свыше 70 см, несколько лип и берёз — всего около 20 деревьев. Аналогичная картина наблюдается в Московском парке Победы. В Палевском саду упавший клён диаметром 50 см перекрыл пешеходную дорожку. В Александровском парке упал тополь, а в зелёной зоне "Тихий отдых" на Каменном острове продолжается расчистка территории.

В Калининском районе пострадали Муринский парк, Пионерский парк, сад имени Жореса Алфёрова, Кондратьевский сад и сквер на Меншиковском проспекте. В Приморском районе повреждения зафиксированы в Удельном парке, Мартыновском сквере, парке при усадьбе Орловых-Денисовых и Салтыковском саду.

На данный момент все городские парки вновь открыты для посетителей. Последним был открыт Таврический сад, где пострадали лишь два дерева, однако сотрудники продолжали осматривать территорию на наличие опасных сухих или сломанных ветвей.

Ранее стало известно, что в Петербург вновь придет новый циклон с 9 и по 10 июля.

Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

