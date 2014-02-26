В Петербург вновь придет новый циклон с 9 и по 10 июля

На следующей неделе в городе снова ухудшатся погодные условия — по данным синоптиков, ожидаются ливни и порывистый ветер.

На следующей неделе в Санкт-Петербург придёт новый циклон, который принесёт с собой осадки и усиление ветра. Об этом сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов в беседе с RT.

В Санкт-Петербурге на следующей неделе температура воздуха не превысит +20 градусов. Циклон ожидается во вторник и среду: дожди, ветер, но без наводнений. Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов

Напомним, утром 4 июля в городе произошло сильнейшее за последние 160 лет наводнение. Во второй половине дня уровень воды в реке Неве поднялся до критических значений и вышел за пределы береговой линии. В отдельных районах зафиксированы подтопления. Службы экстренного реагирования были переведены на усиленный режим.

По информации дирекции "Комплекса защитных сооружений" (КЗС), дамба была временно закрыта для предотвращения масштабного затопления, а позднее вновь открыта после снижения угрозы. Пресс-служба КЗС отметила: "Заблаговременные и точные прогнозы СПУН, слаженная работа специалистов дирекции и подрядчиков, а также надёжность инженерных механизмов позволили успешно предотвратить 38-е морское нагонное наводнение, вызванное циклоном "Engin"".

Ранее сообщалось, что VK Fest в Петербурге пройдет по расписанию несмотря на сильный ветер.

Фото: freepik.com