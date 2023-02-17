VK Fest в Петербурге пройдет по расписанию несмотря на сильный ветер

Городские власти подтвердили проведение масштабного фестиваля на фоне неблагоприятной погоды.

Несмотря на неблагоприятные метеоусловия, развлекательный фестиваль VK Fest в Санкт-Петербурге пройдет в запланированные сроки — 5 и 6 июля. Об этом сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский в Telegram.

Ранее в соцсетях появились видеозаписи, на которых зафиксировано частичное подтопление сцены фестиваля, размещенной у побережья Финского залива. По словам Пиотровского, работы по установке инфраструктуры на территории Парка 300-летия Петербурга продолжаются без сбоев.

Несмотря на непогоду, изменений в графике проведения массовых мероприятий нет. Монтаж декораций в Парке 300-летия на берегу Финского залива продолжается в штатном режиме. Вице-губернатор Борис Пиотровский

Штормовая погода накрыла Санкт-Петербург в ночь на 4 июля. В целях предотвращения возможного подтопления были задействованы затворы комплекса защитных сооружений. Уровень воды в Неве поднялся на 95 см выше нормы, но остался ниже критической отметки в 160 см.

Ранее синоптик Леус спрогнозировал новый температурный рекорд для Петербурга.

Фото:Telegram-канал Бориса Пиотровского