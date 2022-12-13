Стали известны даты проведения VK Fest в 2023 году

Площадки проведения фестиваля в новых городах (Владивосток и Новосибирск) будут известны позднее.

VK Fest в 2023 году расширит географию до самой большой в своей истории: фестиваль объединит Москву, Санкт-Петербург, Сириус (Сочи), Новосибирск и Владивосток. С этого года билеты на фестиваль будут доступны на официальном сайте: vkfest.ru. Об этом рассказала пресс-служба ВКонтакте.

Где и когда пройдёт VK Fest в 2023 году:

– 17 июня – Владивосток

– 24 июня – Новосибирск

– 1 и 2 июля – Санкт-Петербург, Парк 300-летия

– 8 июля – Сириус (Сочи), Медальная площадь

– 15 и 16 июля – Москва, Парк Горького

Площадки проведения фестиваля в новых городах (Владивосток и Новосибирск) будут известны позднее.

Фото: пресс-служба ВКонтакте