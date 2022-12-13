Стали известны даты проведения VK Fest в 2023 году

VK Fest в 2023 году расширит географию до самой большой в своей истории: фестиваль объединит Москву, Санкт-Петербург, Сириус (Сочи), Новосибирск и Владивосток. С этого года билеты на фестиваль будут доступны на официальном сайте: vkfest.ru. Об этом рассказала пресс-служба ВКонтакте.
Где и когда пройдёт VK Fest в 2023 году:
– 17 июня – Владивосток
– 24 июня – Новосибирск
– 1 и 2 июля – Санкт-Петербург, Парк 300-летия
– 8 июля – Сириус (Сочи), Медальная площадь
– 15 и 16 июля – Москва, Парк Горького
Площадки проведения фестиваля в новых городах (Владивосток и Новосибирск) будут известны позднее.
Фото: пресс-служба ВКонтакте
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