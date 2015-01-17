Синоптик Леус спрогнозировал новый температурный рекорд для Петербурга

Вечером возможны кратковременные осадки и грозы из-за приближающегося холодного фронта.

В четверг, 3 июля, в Санкт-Петербурге ожидается максимальное повышение температуры. Город попадёт под влияние сухого и солнечного гребня антициклона, что приведёт к усилению прогрева под воздействием прямых солнечных лучей. По информации синоптика Михаила Леуса, опубликованной в его Telegram-канале, этот день может стать самым тёплым с начала текущего года.

Специалист отмечает, что температура воздуха впервые с начала календарного лета в городе должна превысить +25 градусов Цельсия. Однако ближе к вечеру с западных районов начнёт подходить холодный атмосферный фронт, который принесёт кратковременные осадки и грозовые явления.

В течение дня температура воздуха в Петербурге будет колебаться в пределах от +26 до +28 градусов, а в Ленинградской области — от +24 до +29 градусов. В западных районах температура местами снизится до +22 градусов.

Южный ветер будет дуть со скоростью от 4 до 9 метров в секунду, при грозах ожидаются порывы ветра. Атмосферное давление снизится до 754 мм ртутного столба, что ниже среднестатистических значений. На следующий день в городе прогнозируются кратковременные осадки. Ночная температура составит от +13 до +15 градусов, дневная — от +17 до +19.

Ранее сообщалось, какая погода ожидается в первые 10 дней июля в городе на Неве.

Фото: Piter.tv