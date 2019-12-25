"Бедный Петербург": какая погода ожидается в первые 10 дней июля в городе на Неве

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, какая погода ожидается в Петербурге в первые 10 дней июля.
Прогнозируются дожди и ветер через день. Так, 4 июля пройдут осадки, температура воздуха составит не выше +16…+18 градусов. Порывы ветра достигнут до 80-90 км/ч.
Затем в субботу окошко хорошей погоды, но только на сутки. В воскресенье Северную столицу накроет очередная зона осадков.
Александр Шувалов, руководитель прогностического центра "Метео"
Дожди будут продолжительными и обильными, столбики термометров покажут в районе +15 градусов.
Следующего визитера с сильными дождями и ветром ждем во вторник, 8 июля. Такими темпами за первую декаду дожди могут выполнить всю месячную норму осадков.
Александр Шувалов, руководитель прогностического центра "Метео"
А 3 июля в городе на Неве обещали жару.
Фото: Piter.TV
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