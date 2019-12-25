В Петербурге 3 июля может стать самым жарким днем с начала лета

Ожидается, что воздух в городе прогреется до +26...+28°C, в Ленинградской области показатели будут варьироваться от +24° до +29°C, на западной части региона возможны значения около +22°C.

В четверг, 3 июля, в Северной столице пройдёт преимущественно под воздействием ясного и сухого гребня антициклона, благодаря которому солнечные лучи обеспечат интенсивный дневной нагрев. Температура поднимется выше отметки в 25 градусов — такое потепление впервые произошло с начала текущего календарного лета, и вполне вероятно, что именно этот день окажется самым жарким с начала года. Об этом сообщили синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

К вечеру ситуация изменится: над западными районами появится холодный атмосферный фронт, который принесёт кратковременные дожди и грозы.

Ожидается, что воздух в городе прогреется до +26...+28°C, в Ленинградской области показатели будут варьироваться от +24° до +29°C, на западной части региона возможны значения около +22°C. Южный ветер сохранится со скоростью 4–9 м/с, усиливаясь при прохождении грозовых фронтов. Атмосферное давление начнёт снижаться, достигнув уровня 754 мм рт. ст., что немного ниже климатической нормы.

Фото: Piter.TV