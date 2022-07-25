VK Fest 2022: как это было

Впервые праздник проходил одновременно в трех городах: в Петербурге, Москве и Сочи, его посетили 175 тысяч человек.

В парке 300-летия Петербурга завершился долгожданный VK Fest: в 2020 и 2021 годах фестиваль отменяли из-за пандемии. Впервые праздник проходил одновременно в трех городах: в Петербурге, Москве и Сочи, его посетили 175 тысяч человек. Помимо концерта для посетителей организовали широкую культурную и развлекательную программу.

Очень понравилось, очень весело, много людей! Очень красивый пляж, там сыграли в волейбол. Еще играли в настольный футбол, почти победили, сфоткались с блогером, взяли у него автограф. Впечатления от фестиваля прекрасные: очень много активностей, разных развлечений и вкусной еды!

Несмотря на то, что солнечная погода сменилась дождливой, все равно очень весело, много разнообразных мероприятий, конкурсов, музыкальных и косплейных выступлений. Это что-то невероятное!

На фестивале работала площадка "VK клипы", где каждый мог снять видеоролик и получить его по QR-коду. В событии приняли участие более 35 блогеров, с которыми можно было пообщаться и сделать фото.

Иногда для развлечения я читаю переписки с друзьями, которые были 6, 7, 8 лет назад, ВК в этом плане настоящий телепорт, который отправляет тебя в прошлое. Сейчас в нынешних реалиях ВК забрался очень плотно в мою жизнь, но почему-то в какой-то момент о данной соцсети люди стали забывать в пользу других, и, мне кажется, это была большая ошибка, но одновременно это и поджопник разработчикам, говорящий о том, что надо развиваться. Дима Масленников, российский видеоблогер

В специальной косплей-зоне выступали персонажи из вселенной Гарри Поттера, Пиратов Карибского моря, эпохи Александра Невского. Герои комиксов и фильмов показывали свои костюмы и устраивали танцевальные баттлы.

Мой персонаж из игры Genshin Impact. На самом деле, я очень удивилась, что прошла: так как этот костюм не проходил на другие фестивали, мы по приколу решили подать заявку и в итоге оказались здесь. Вообще, мой костюм с Алиэкспресс, но я пришивала к нему тесьму, цветы, стразы. Диана Закирова, косплеер

В зоне "Творчество" свои уникальные программы представили театры, музеи, лектории и библиотеки Петербурга.Также для гостей подготовили множество мастер-классов: по обработке янтаря, свечеварению и изготовлению парфюма.

На мастер-классе парфюмер знакомит вас с ингредиентами, вы можете выбрать понравившийся аромат: здесь есть цитрусы, цветочки, также синтетические душистые вещества: ваниль, дерево, каждый выбирает что-то по вкусу. И на основе этого создаёт индивидуальный авторский парфюм в объеме 10 мл. Владислава Выходина, куратор студии "Я творю"

На фестивале гости знакомились с разработками в области современных технологий от городских ВУЗов. Например, студенты Политеха показали робота-художника: он делает фото человека и рисует его портрет на бумаге.

Внутри робото стоит веб-камера, она фотографирует человека, при помощи специальной программы она конвертирует изображение в набор точек, этот набор точек передается работу, который следует по ним и рисует линии маркером. Данный робот применяется для сборки плат и других различных микрокомпонентов. Игорь Варламов, студент Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого

В Петербурге на сцене VK Fest свои хиты исполнили Леван Горозия, Ёлка, Клава Кока, Егор Крид, группы "Звери" и "The Hatters".

Видео, фото: Piter.TV