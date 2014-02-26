В Петербурге открылась выставка "Белая ночь" со 120 пейзажами города

Экспозиция собрала работы 23 художников, вдохновлённых архитектурой и историей Северной столицы.

В трёх залах Петербургского союза художников начала работу традиционная летняя экспозиция "Белая ночь" (6+), которая проходит уже в четвёртый раз. В этом году на выставке представлено 120 произведений, изображающих Санкт-Петербург, выполненных 23 художниками в разные годы. Работы отражают не только летние мотивы. Состав участников ежегодно обновляется, однако концепция выставки остаётся прежней — "Доброта спасёт мир".

Картина "Трамвай" Эльмиры Мустафиной отсылает к недавнему прошлому, когда город считался столицей трамвайного движения. Елена Белова в работе "Конюшни графа Орлова в Стрельне" поднимает вопрос о судьбе забытых архитектурных памятников.

В произведении Елены Ишуткиной "Весна в Питере" образ вороны, пьющей воду с площади Исаакиевского собора, символизирует завершение зимнего периода.

Отдельная часть экспозиции посвящена памяти художника Станислава Мирошникова (1985–2025). Его картина "Шепот заходящего солнца", где запечатлена Английская набережная, выделяется среди прочих работ атмосферностью и точностью световых акцентов.

Выставка открыта до 20 июля.

Ранее сообщалось, что в Петербурге с 15 июля откроется выставка, раскрывающая эволюцию фотографии.

Фото: freepik