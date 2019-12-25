В Роспотребнадзоре петербуржцам рассказали, какому из бассейнов отдать предпочтение

Плавательные бассейны должны быть оборудованы системами, обеспечивающими водообмен.

Всероссийский день бассейновой индустрии отмечается 22 мая. По случаю в Роспотребнадзоре по Петербургу и Ленобласти рассказали, какому из многочисленных бассейнов отдать предпочтение.

Стоит смотреть на планировку основных помещений: гардероба, раздевалки, душевой, ножной ванны и чаши. Плавательные бассейны должны быть оборудованы системами, обеспечивающими водообмен.

Ежедневная уборка должна проводиться в конце рабочего дня. Дезинфекции подлежат туалет, душевые, раздевалки, обходные дорожки, скамейки, дверные ручки и поручни. Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти

Персонал бассейна обязан проходить предварительные и периодические медосмотры с отметкой в медицинских книжках.

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