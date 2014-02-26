Подозреваемого в мошенничестве курьера задержали в Петербурге

Девочка попала под машину у дома 19 по Арцеуловской аллее. Состояние пострадавшей оценивается как тяжёлое.

В Санкт-Петербурге задержали 22-летнего уроженца Кемеровской области, подозреваемого в участии в мошеннической схеме. По информации пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, молодой человек, предположительно, выполнял функции курьера у лиц, причастных к обману пожилых граждан.

Один из эпизодов произошёл в пятницу, 4 июля, когда в полицию обратился 76-летний житель Северной столицы, проживающий на улице Генерала Хазова. По его словам, неизвестные, позвонив по телефону, ввели его в заблуждение и убедили передать через посредника крупную сумму — 3,1 миллиона рублей. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество). В ближайшее время суд определит ему меру пресечения.

Ведётся проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что дроп из Новосибирска вернет петербургскому пенсионеру свыше 100 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV