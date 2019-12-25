Один из них находится в стабильно тяжелом состоянии.

В Педиатрическом университете спасают двух мальчиков, оставшихся без присмотра на воде. Об этом сообщила пресс-служба Комздрава по Петербургу.

Состояние мальчика, поступившего 25 июня из акваклуба, остаётся стабильно тяжелым. Ребенок подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких, за его жизнь борются ведущие реаниматологи.

Также в медицинском учреждении оказывают помощь 14-летнему мальчику, который 27 июня вечером отдыхал на пляже у парка 300-летия. Плавать он не умеет, но пошел купаться. Под Яхтенным мостом подросток ушел под воду, где пробыл около минуты. Подростка на берег вытащили товарищи, была вызвана скорая. В состоянии средней тяжести мальчика госпитализировали в Педиатрический университет.

Комздрав просит родителей уделить внимание своим детям и не оставлять их без присмотра у водоемов.

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)