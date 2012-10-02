В сестрорецком спортивном комплексе захлебнулся мальчик

У ребенка зафиксировали состояние клинической смерти.

В спа-комплексе Курортного района чуть не утонул четырехлетний ребенок. Пострадавшего доставили в больницу. Об этом сообщили на портале Neva.Today.

Мальчик захлебнулся в воде из-за недосмотра тети и дяди, которые пришли с ним на отдых. Пострадавшего нашли на дне бассейна без признаков жизни.

На место случившегося прибыла скорая помощь. Пациента доставили в больницу. У него диагностировали клиническую смерть. Сейчас врачи пытаются спасти купальщика. Подробности уточняются.

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Фото: Pexels