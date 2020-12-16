Накануне, 25 июня, в Лемболовском озере утонул ребенок. Об этом сообщили в группе "Аварийно-спасательная служба Ленобласти" в соцсети "ВКонтакте".
Тело мальчика нашли спасатели поисково-спасательного отряда города Шлиссельбург. Они передали погибшего правоохранителям.
Причина смерти ребенка пока не установлена. Выясняются подробности гибели несовершеннолетнего.
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Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО
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