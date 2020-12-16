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В Лемболовском озере утонул ребенок
Сегодня, 10:24
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В Лемболовском озере утонул ребенок

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Тело мальчика нашли спасатели поисково-спасательного отряда города Шлиссельбург.

Накануне, 25 июня, в  Лемболовском озере утонул ребенок. Об этом сообщили в группе "Аварийно-спасательная служба Ленобласти" в соцсети "ВКонтакте".

Тело мальчика нашли спасатели поисково-спасательного отряда города Шлиссельбург. Они передали погибшего правоохранителям.

Причина смерти ребенка пока не установлена. Выясняются подробности гибели несовершеннолетнего.

Ранее на Piter.tv: в Роспотребнадзоре рассказали, где можно купаться в Ленобласти.

Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

Теги: купание, лемболовское озеро, мчс, спасательный отряд, утонул ребенок, утопленник
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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