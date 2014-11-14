В Роспотребнадзоре рассказали, где можно купаться в Ленобласти

В список вошли 11 водоемов.

Роспотребнадзор опубликовал список водоемов Ленобласти, где жители могут купаться, не волнуясь за свое здоровье. В документ вошли 11 объектов, где вода прошла санитарные проверки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Плавать можно в озере Донцо (деревня Донцо), в Финском заливе (деревня Выбье), озере Светлое ( Будогощь), озеро Павловское (г. Бокситогорск), Раздолинское (поселок Сосново), озеро Омчино, озеро Толони (г. Луга) и другие.

По результатам лабораторных исследований, качество воды в этих водоёмах соответствует требованиям гигиенических нормативов по микробиологическим, санитарно-химическим и паразитологическим показателям. Отметим, что полный список водных объектов, где купание в этом году разрешено, можно изучить на сайте Роспотребнадзора.

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Фото: Piter.tv