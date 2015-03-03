Санитарные требования не прошли воды реки Ижоры, Верхнего и Среднего и Нижнего Суздальского озера, озера Разлив, Колонистского пруда и Финского залива.

В Петербурге 22 пляжа попали в черный список Роспотребнадзора. При купании на них можно заразиться острыми кишечными инфекциями, гепатитом А и другими паразитарными болезнями, передают в ведомстве 2 июня.

Так, санитарные требования не прошли воды реки Ижоры, Верхнего и Среднего и Нижнего Суздальского озера, озера Разлив, Колонистского пруда и Финского залива.

Купание может быть опасным, отмечают в сообщение, на пляжах Кронштадтский" (Кронштадтский район); "Комаровский", "Ласковый", "Чудный", "Золотой", "Детский", "Дубковский", "Дюны", "Белые ночи", "Сестрорецкий" (Курортный район); "Морские Дубки".

Ранее мы писали, что у "Газпром Арены" построят два открытых бассейна и пляж. Предполагаемый срок реализации проекта – 2024-2025 годы.

Фото: Piter.tv

