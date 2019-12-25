К летнему сезону готовы 14 пляжей в Курортном районе Петербурга

По мнению петербуржцев, лучшим пляжем этого лета "Золотой".

В Курортном районе петербургская комиссия одобрила 14 пляжей. В комиссии были представители МЧС, Роспотребнадзора, ГИМС и администрации Курортного района.

В ходе проверки специалисты осмотрели все пляжи, а также уделили внимание состоянию пляжной мебели, спасательного оборудования и кабинок для переодевания. Отмечается, что проверяли и санитарное состояние пляжей.

По мнению петербуржцев, лучшим пляжем этого лета "Золотой". На нем восстановили историческую зону променада, поменяли скамейки и шезлонги. Также там появились зона отдыха с качелями, спортивной зоной и детским городком. Кроме этого, были установлены душевые кабины и туалеты.

Фото: pexels