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К летнему сезону готовы 14 пляжей в Курортном районе Петербурга
Сегодня, 21:09
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К летнему сезону готовы 14 пляжей в Курортном районе Петербурга

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По мнению петербуржцев, лучшим пляжем этого лета "Золотой".

В Курортном районе петербургская комиссия одобрила 14 пляжей. В комиссии были представители МЧС, Роспотребнадзора, ГИМС и администрации Курортного района. 

В ходе проверки специалисты осмотрели все пляжи, а также уделили внимание состоянию пляжной мебели, спасательного оборудования и кабинок для переодевания. Отмечается, что проверяли и санитарное состояние пляжей. 

По мнению петербуржцев, лучшим пляжем этого лета "Золотой". На нем восстановили историческую зону променада, поменяли скамейки и шезлонги. Также там появились зона отдыха с качелями, спортивной зоной и детским городком. Кроме этого, были установлены душевые кабины и туалеты. 

Фото: pexels

Теги: купание, летний сезон, пляж
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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