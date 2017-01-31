На пляж Новый в Сестрорецке завезли белый песок и шезлонги

Пляж Новый в Сестрорецке и Чудный в Репино готовят к открытию. Там появятся новые настилы, детские площадки и скульптуры нерп. Открытие запланировано на август.

В Курортном районе Петербурга продолжают подготовку пляжей к летнему сезону. Вице-губернатор Евгений Разумишкин поделился фотографиями обновлений на пляжах Новый в Сестрорецке и Чудный в Репино.

На пляже Новый уже завезли белый песок, площадь зоны отдыха увеличили почти вдвое. Идёт монтаж деревянного настила и детского игрового комплекса. Также здесь установят современную мебель, туалеты, душевые, шезлонги, видовые качели и пешеходные дорожки. На пляже Чудный уже появились скульптуры нерп, качели и скамейки. Сейчас там монтируют настилы и детский комплекс, а в планах — строительство площадки для пляжного футбола. Открытие обоих пляжей запланировано на август.

До конца года на пляжах Курортного района установят около 300 камер видеонаблюдения с искусственным интеллектом. Более 245 камер уже работают и в реальном времени выявляют нарушения.

Фото: MAX / Евгений Разумишкин