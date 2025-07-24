Офтальмолог предупредил об опасности купания в пруду в линзах

Офтальмолог рекомендовал россиянам купаться в пруду либо без линз, либо сразу же снимать линзы и срочно промывать глаза специальным глазным антисептиком.

Контактные линзы представляют из себя безопасный способ коррекции зрения у пациента, но иногда они могут стать источником опасного глазного заболевания. Соответствующий комментарий журналистам телеканала "360.ru" сделал заведующий офтальмологическим отделением Консультативно-диагностического центра ГБУЗ МО "Подольская областная клиническая больница" Алексей Егоров. Эксперт пояснил, что важно соблюдать правила ношения конкретных линз. Однако существуют случаи, когда использование контактных линз категорически запрещено. Врач уточнил, что речь идет о воспалительных заболеваниях глаз и нарушении качества глазной поверхности (повреждениях, дефектах эпителия и роговицы). Специалист прокомментировал истории в интернете о том, что амебы способны пробираться под линзы. Офтальмолог признал, что это тот редкий случай, когда социальные сети не врут.

В контактных линзах нельзя купаться, особенно в стоячих водоемах. Именно там создаются условия, чтобы вот эта так называемая акантамеба, которая там любит жить, может забраться под линзу, и там для прекрасные условия для размножения. Акантамебный кератит, который возникает вследствие действия этого микроорганизма, лечится очень и очень тяжело. Алексей Егоров, офтальмолог

Напомним, что акантамебный кератит представляет из себя тяжелое инфекционное заболевание роговицы. Оно вызвано свободноживущими амебами рода Acanthamoeba. Заболевание может привести к необратимому ухудшению зрения, перфорации роговицы и потере зрительной функции у человека.

В России началось производство отечественной линзы "Ясень" для лечения катаракты.

Фото: 360.ru