Спасатели Ленобласти напомнили о правилах безопасности на воде

Спасатели Аварийно-спасательной службы Ленинградской области перечислили правила безопасности на водных объектах.
Сотрудники ведомства в летний период регулярно патрулируют популярные пляжи и места массового отдыха. Главные цели таких мероприятий – как контроль, так и профилактика. Возле водоемов особое внимание стоит уделять детям. Никогда не оставляйте их без присмотра. Купайтесь только на оборудованных пляжах, где дежурят спасатели.
Никаких прыжков в незнакомых местах. Это самая частая причина серьезных травм позвоночника. Трезвость – залог безопасности. Категорически запрещено входить в воду в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Аварийно-спасательная служба
В случае чрезвычайной ситуации звоните по номеру "112".
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Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти
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