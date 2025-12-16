Спасатели Ленобласти напомнили о правилах безопасности на воде

В случае чрезвычайной ситуации звоните по номеру "112".

Спасатели Аварийно-спасательной службы Ленинградской области перечислили правила безопасности на водных объектах.

Сотрудники ведомства в летний период регулярно патрулируют популярные пляжи и места массового отдыха. Главные цели таких мероприятий – как контроль, так и профилактика. Возле водоемов особое внимание стоит уделять детям. Никогда не оставляйте их без присмотра. Купайтесь только на оборудованных пляжах, где дежурят спасатели.

Никаких прыжков в незнакомых местах. Это самая частая причина серьезных травм позвоночника. Трезвость – залог безопасности. Категорически запрещено входить в воду в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Аварийно-спасательная служба

В случае чрезвычайной ситуации звоните по номеру "112".

Ранее на Piter.TV: в Волхове под Петербургом утонул мужчина.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти