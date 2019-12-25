Офтальмолог опроверг возможность восстановить зрение с помощью психологических практик

По словам офтальмолога, такой подход не имеет подтверждения с точки зрения современной медицины.

Современная офтальмология не подтверждает возможность восстановления зрения с помощью психологических методик. Об этом рассказал один из ведущих российских рефракционных хирургов, автор более 260 научных публикаций Вячеслав Куренков, пишет 360.ru.

Поводом для комментария стали заявления психолога Игоря Лузина, который утверждает, что разработанная им методика помогает улучшить зрение за счет работы с психосоматическими причинами заболеваний. По словам офтальмолога, такой подход не имеет подтверждения с точки зрения современной медицины.

Куренков подчеркнул, что при заболеваниях глаз необходимы методы лечения, эффективность которых доказана клинической практикой. Так, при катаракте пациентам требуется хирургическая операция, а при отслойке сетчатки психологические практики не способны вернуть сетчатку в правильное анатомическое положение.

Врач также напомнил, что для коррекции нарушений зрения сегодня используются проверенные способы — очки, контактные линзы и хирургическое лечение. Именно эти методы позволяют компенсировать или устранить проблемы со зрением в зависимости от диагноза.

Фото: unsplash (Adolfo Félix)