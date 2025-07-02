Офтальмолог рассказал как избавиться от синдрома сухого глаза

Врачи объяснили, как не сделать хуже, пытаясь самостоятельно вылечить заболевание.

Российский профессор, доктор медицинских наук, врач-офтальмолог Вячеслав Куренков рассказал журналистам телеканала "360.ru" о том, что лечение синдрома сухого глаза является приоритетом специалиста, поэтому не следует пациенту делать что-то самостоятельно. Эксперт добавил, что проблема связана с сенсерной системой организма, так как в отдельных случаях глаз "думает" о том, что слез слишком много, поэтому, когда поступает внешняя жидкость, то начинает еще больше блокировать секрецию желез. В результате легкая стадия заболевания переходит в более тяжелую.

Если появилось ощущение сухости, или соринки, или дискомфорта, нужно незамедлительно обратиться к офтальмологу и получить консультацию и правильное направление в лечении. Вячеслав Куренков, офтальмолог

На профессиональном уровне системы диагностики позволяют выявить и правильно рассчитать лечение для того, чтобы оно помогало пациенту. Обычно синдром чаще всего возникает у граждан более старшего возраста при изменении гормонального фона. Однако сейчас заболевание фиксируется даже у детей или студентов при условии, что они принимают медицинские препараты, провоцирующие блокировку секреции этих желез. Врач-офтальмолог Ольга Васильева уточнила, что подвидом синдрома сухого глаза является так называемый компьютерный синдром. Он связан с использованием человеком гаджетов и мобильных устройств.

Когда мы долго-долго фокусируемся, длительно работаем с экраном, происходит более редкое моргание. Поэтому, когда это длится месяцами, слизистая постепенно высушивается: идет адаптация в более сухом пространстве. Ольга Васильева, офтальмолог

К негативному воздействию может привести нахождение человека в кондиционируемом или пыльном помещении. Также сказываются внешние факторы, например, сухой воздух или прием некоторых лекарств. В частности, при глаукомепациенты годами используют капли. От этого страдает глазная поверхность. На высушивание слизистых оболочек влияет и регулярный прием таблеток. Чаще всего речь идет о гормональных препаратах, таких как преднизолон, метипред, а также системных ретиноидах, статинов.

Офтальмолог опроверг возможность восстановить зрение с помощью психологических практик.

Фото: Piter.tv