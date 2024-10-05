Офтальмолог объяснила петербуржцам, как защищать глаза летом

Очень важно надевать солнцезащитные очки.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" офтальмолог Анна Шамарова объяснила, как летом защитить глаза.

Как рассказала эксперт, ультрафиолет может повреждать хрусталик и приводить к его помутнению, а также поражать области сетчатки.

Воздействие ультрафиолетового света с длиной волны до 400 нанометров влияет на повреждение роговицы, переднего отдела глаза, хрусталика. Также может повреждать сетчатку глаза. Анна Шамарова, офтальмолог

Поэтому очень важно надевать солнцезащитные очки. Как же их выбрать?

Самое важное при выборе солнцезащитных очков – стопроцентная защита от ультрафиолета. При затемнении линз зрачок расширяется, и, если нет защиты, ультрафиолет воздействует на хрусталик и сетчатку в несколько раз сильнее. Поэтому очки должны полностью блокировать ультрафиолет. Анна Шамарова, офтальмолог

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