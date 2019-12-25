В Петербурге дерматолог рассказала, какие опасности могут возникнуть при купании

В регионе пригодны для плавания лишь несколько водоемов.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" дерматолог Елена Мошкова перечислила опасности, которые могут возникнуть во время купания.

В Петербурге и Ленобласти пригодны для плавания лишь несколько водоемов, однако жителей это особо не останавливает. Не исключено, что нарушения приведут к различным проблемам – от острого отравления до кожных заболеваний.

Как сообщила специалист, можно получить местные симптомы раздражения или даже церкариоз.

Как правило, этому состоянию более подвержены женщины с нежной чувствительной кожей и дети. Здесь важна не только особенность кожи, но и водоем. Если это мелкий, стоячий водоем, где гнездятся водоплавающие птицы или илистое дно, велика вероятность подцепить паразитов – личинки червей, обитающих у уток и других птиц, они могут проникать в верхний слой кожи. Это вызывает местную воспалительную реакцию: зуд, покраснение, отек. Состояние крайне неприятное, и пациенты, как правило, пугаются и сразу обращаются к врачу. Елена Мошкова, дерматолог

В течение двух недель это состояние проходит самостоятельно.

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Фото: Piter.TV