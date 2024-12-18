Дерматолог объяснила жителям Петербурга, как защитить кожу от солнца

В нашем регионе можно использовать солнцезащитный крем с SPF 30, а в более южных областях – с SPF 50.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" дерматолог Елена Мошкова поделилась рекомендациями по защите кожи от солнца.

Стоит ориентироваться не на погоду, а на индекс ультрафиолета. К примеру, 5 июня он колеблется от 3 до 6, при этом 6 – высокий уровень. Солнцезащитные средства лучше наносить тогда, когда индекс превышает 3.

В нашем регионе можно использовать солнцезащитный крем с SPF 30, а в более южных областях – с SPF 50. Однако при выборе средства важно учитывать возраст и характер пребывания на улице – активный отдых или краткие переходы от дома до работы.

Что касается детей, существует общая рекомендация – до 3 лет их не следует подвергать прямому солнечному воздействию. Единственная защита для их кожи – одежда, а не солнцезащитные кремы. Дети старшего возраста, как и взрослые, должны выбирать средства с более высокой степенью защиты. У детей еще не сформирована природная защита кожи, у взрослых с каждым 10-летием уменьшается выработка меланина примерно на 10%. Поэтому взрослые замечают, что в детстве и юности загар был более ярким и стойким, а с возрастом он становится менее насыщенным и быстрее исчезает. Елена Мошкова, дерматолог

Фото: pxhere