Дерматолог рассказала петербуржцам, о чем может говорить состояние кожи

Например, желтый оттенок кожного покрова свидетельствует о высоком уровне билирубина.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" дерматолог Пэрвин Аббасова рассказала, о чем может говорить состояние кожи человека.

Кожа – самый большой орган тела, своего рода экран. Например, желтый оттенок кожного покрова свидетельствует о высоком уровне билирубина. Высыпания на подбородке могут быть сигналом проблем с кишечником. Именно поэтому важно знать, на что обращать внимание и когда идти к врачу.

Первые симптомы, на которые люди чаще всего не обращают внимания, происходят со стороны кожи. Это могут быть покраснения, сосудистые изменения. Темные круги со стороны пищеварительной системы означают, что есть проблемы ЖКТ, особенно это может быть печень, проблема поджелудочной железы. Акне, жирная или чрезмерно сухая кожа – вопросы к ЖКТ и щитовидке. Пэрвин Аббасова, дерматолог

Помимо этого, никто не отменял паразитоз, добавила специалист.

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