Роспотребнадзор запретил купание на всех 24 пляжах Петербурга из-за плохой воды

Ни один из 24 пляжей города не соответствует гигиеническим нормам. Вода не прошла проверку по санитарно-химическим и микробиологическим показателям из-за природных факторов.

Все 24 пляжа Санкт-Петербурга признаны непригодными для купания. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщила заместитель начальника отдела санитарного надзора межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Лариса Салионова.

Специалист пояснила, что по состоянию на 9 июня ведомство отобрало 48 проб воды и провело 176 исследований. Завершены все проверки, кроме 16 проб по вирусологическим показателям. Результаты показали, что вода всех водных объектов не соответствует гигиеническим требованиям по санитарно-химическим критериям. Кроме того, в 10 пробах из 24 обнаружены нарушения по микробиологическим показателям. Салионова подчеркнула, что использовать такие пляжи для купания опасно из-за риска заражения кишечными инфекциями.

Ухудшение качества воды связано с природными причинами, в том числе с повышенным уровнем железа и марганца. К концу летнего сезона ситуация может осложниться из-за цветения воды, которое снижает концентрацию кислорода. Актуальные данные о состоянии водоёмов будут еженедельно публиковаться на официальном сайте Роспотребнадзора и в соцсетях.

Ранее сообщалось, что в черте Петербурга гигиеническим нормам соответствует только один пляж.

Фото: Piter.TV