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Стали известны лучшие пляжи Петербурга
Сегодня, 18:54
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Стали известны лучшие пляжи Петербурга

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На первом месте расположился пляж Ласковый.

Стали известные какие пляжи Петербурга пользуются большим спросом у горожан. Об этом 27 мая сообщает peterburg2.ru.

Так, лучшими пляжи стали Ласковый (97 тысяч просмотров на нашем сайте и рейтинг 4.8 на картах), Дубковский (22 тысячи просмотров и рейтинг 4.6) и Золотой (14 тысяч просмотров и рейтинг 4.5). При составлении рейтинга опирались на отзывы на Яндекс.Картах и на сайте издания.  Добавим, что на всех пляжах есть спасательное оборудование, кабинки для переодевания, специальная мебель и малые архитектурные формы

Всего к летнему сезону подготовили 14 пляжей в Курортном районе Петербурга. Пять из них находятся у озера Сестрорецкий разлив, девять – у Финского залива.

Ранее мы сообщали, что в Смольном собираются усилить контроль за несанкционированными пляжами этим летом. В том году во время купания в таких местах погибли 38 человек.

Фото: Piter.tv
 

Теги: дубковский пляж, золотой пляж, ласковый, пляж
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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