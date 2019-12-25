В Смольном собираются усилить контроль за несанкционированными пляжами этим летом

В том году во время купания в таких местах погибли 38 человек.

На городских пляжах Петербурга в летний сезон 2022 года будут работать 20 спасательных подразделений. Сегодня губернатор Александр Беглов провел заседание по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Обсуждалась безопасность на водных объектах и пляжах.

Поисково-спасательные службы подведомственны комитету по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Особенно будут следить за несанкционированными местами отдыха. В 2021 году в таких местах утонули 38 человек, 2 из которых — дети. За купание в неположенном месте предусмотрена административная ответственность.

Беглов поручил ответственным органам власти провести профилактическую работу в школах, а также беседы с родителями.

Ранее Piter.tv показывал, как петербуржцы загорали у Петропавловской крепости еще в середине марта.

Фото: Piter.tv