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В Смольном собираются усилить контроль за несанкционированными пляжами этим летом
Сегодня, 14:36
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В Смольном собираются усилить контроль за несанкционированными пляжами этим летом

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В том году во время купания в таких местах погибли 38 человек.

На городских пляжах Петербурга в летний сезон 2022 года будут работать 20 спасательных подразделений. Сегодня губернатор Александр Беглов провел заседание по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Обсуждалась безопасность на водных объектах и пляжах. 

Поисково-спасательные службы подведомственны комитету по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Особенно будут следить за несанкционированными местами отдыха. В 2021 году в таких местах утонули 38 человек, 2 из которых — дети. За купание в неположенном месте предусмотрена административная ответственность.

Беглов поручил ответственным органам власти провести профилактическую работу в школах, а также беседы с родителями. 

Ранее Piter.tv показывал, как петербуржцы загорали у Петропавловской крепости еще в середине марта. 

Фото: Piter.tv

Теги: безопасность, водный объект, купание, пляж
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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